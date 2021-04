tmw radio Di Marzio: "Napoli, una stagione di rimpianti ma Gattuso merita la Champions"

Napoli che corre finalmente:

"Ha avuto una grande continuità di risultati, Gattuso ha ritrovato i suoi elementi migliori, riesce a rischiare di più e a fare i cambi giusti. Funziona lo schema portato avanti dal tecnico, mettendo dentro Bakayoko e Demme e lasciando fuori Fabian Ruiz ha perso in qualità ma ha trovato la quadratura del cerchio. Lì davanti vedo bene la Lazio, mentre il Milan è scoppiato. La squadra non gioca più, mancano risultati e prestazioni. E col calendario che ha sembra quella che rischia di più in zona Champions".

Tra Napoli e Lazio chi deve avere più rimpianti?

"Il Napoli ha dei grossissimi rimpianti. ha lasciato tanti punti per strada. E' vero che tutti hanno sempre da lamentarsi per diversi motivi, ma il Napoli ha giocato senza punta per diversi mesi, ma in generale con 6-7 infortunati. E' mancato Osimhen, che quando imparerà certi movimenti può dare ancora di più. Gattuso è stato tartassato dalle critiche, ha pedalato e ora sta ottenendo i risultati. Sul piano umano spero che vada in Champions, se lo merita".

E in zona salvezza?

"Ho simpatia per Semplici, che è un buon allenatore. Da quando è arrivato lui il Cagliari è cresciuto, si è compattato. Ha dei giocatori che sono dei veri leader come Godin e Nainggolan, ha dei giocatori che non meritano la retrocessione. Ma occhio anche allo Spezia, che ha fatto un ottimo campionato ma ora comincia a tremare. E se non sei abituato a lottare per la salvezza, si fa dura".