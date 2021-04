tmw radio Dott. Lima: "Così chiediamo alla Figc di riabilitare Beppe Signori"

Una petizione online per sensibilizzare la FIGC alla riabilitazione sportiva di Beppe Signori. È l’obiettivo della petizione online lanciata dal professor Mario Lima, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, e da altri tre tifosi del Bologna. La petizione su Change.org, che in poche ore ha già superato le 3mila firme, è stata accompagnata da una lettera indirizzata a Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio. E il dottor Lima ne ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà: "Sta andando molto bene, siamo soddisfatti per Signori. L'iniziativa è nata per il rapporto di amicizia con lui, nato quando era ancora giocatore al Bologna. Io operai la figlia per un problema ma mi colpì molto per il suo comportamento. Venne anche con delle maglie per darle in beneficenza. Così nacque l'amicizia, che continua ancora oggi. E soprattutto in questi dieci anni di disgrazia. E' stato un grandissimo calciatore, ma come uomo vale anche 10 volte di più. E' stato sempre un uomo schietto, limpido. Lui è stato riabilitato dalla legge, ha avuto l'assoluzione piena nei due processi di Piacenza e Modena. Rimane l'onta della radiazione della FIGC e chiediamo a Gravina di poter considerare l'opportunità di rivedere questa decisione e riammetterlo al suo mondo. Fa parte della storia del calcio italiano. L'obiettivo è arrivare a cinquemila firme e credo ci arriveremo a breve. Più siamo e più il presidente Gravina spero la prenda in considerazione. Non devono passare altri dieci anni. ha già passato il suo calvario e dobbiamo restituirgli qualcosa".