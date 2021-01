tmw radio Galderisi: "Juve, che fatica arrivare al tiro. Serve trovare continuità di risultati"

vedi letture

L'ex calciatore e tecnico Giuseppe Galderisi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Supercoppa e non solo.

E' stata una grande Juve?

"La Juventus veniva da una partita bruttissima contro l'Inter e questo ha creato qualche pressione in più. Poi le coppe la Juve le deve vincere. Nel primo tempo è stata una partita contratta, dove ho visto grande difficoltà negli ultimi venti metri per i bianconeri. Ronaldo si estranea molto ora, da esterno sinistro. Se non si muove McKennie, non si arriva lì davanti. Il Napoli ha avuto due episodi clamorosi, che la Juve non ha avuto. L'episodio del gol di Ronaldo ha cambiato la partita. Il Napoli non ha fatto una grandissima gara, ma ha avuto le opportunità".

Cosa può fare il tecnico della Juventus?

"Pirlo deve inventarsi qualcosa per arrivare al tiro. Fanno molta fatica. Non puoi sperare di metterla dentro se Ronaldo, Kulusevki o altri si tirano indietro".

Questa vittoria della Juventus può rilanciarla per lo Scudetto?

​​​​​​​"Dopo Barcellona ero entusiasta, ma poi perde in casa 3-0 con la Fiorentina e ti fai altre domande. Poi vedi la vittoria col Milan e pensi altro, poi il crollo con l'Inter. Non ci sono certezze. La Juve deve crescere molto in personalità. Se si abbassa un po' Ronaldo nella condizione fisica, ci vogliono altri giocatori che prendano la situazione in mano. Credo che sarà difficile recuperare dieci punti al Milan. Questi alti e bassi fanno paura, quindi deve trovare continuità, soprattutto mentale".