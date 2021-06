tmw radio Giannichedda: "Meglio il Belgio del Portogallo. Fiorentina, situazione strana"

L’ex calciatore Giuliano Giannichedda ha parlato così a ‘Terzo Tempo’ su TMW Radio: “Italiano alla Fiorentina? Una Fiorentina che non riesce a trovare un allenatore sembra una società arrivata da pochissimo in Serie A. È una situazione strana. A Italiano si è presentata l’occasione per crescere e l’ha colta, ma sarà una strada in salita”.

Sulla Fiorentina e su Antognoni: “Una bandiera deve avere un ruolo ben preciso, non deve togliere spazio a nessuno. C'è bisogno di una bandiera ma deve essere preparato. La Fiorentina fa bene a rinnovare con Antognoni solo se ovviamente si troverà un accordo”.

Sulla prossima sfida tra Italia e Belgio: “Meglio il Belgio del Portogallo”.

Su Italia-Austria: "I problemi sono stati fisici per il modo di giocare dell'Austria. È stata una partita ad alta intensità. L'Austria è una squadra molto fisica, fanno tanta pressione ed è stata una partita molto dura. Mancini è stato un grande, ha azzeccato i cambi. Contro il Belgio farei giocare Verratti".

Su Chiesa e il paragone con il padre: "Federico è più tignoso, ha la cattiveria giusta ed è un passo avanti al padre per la personalità. Per il resto sono due ruoli diversi"