A commentare i temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex bomber e tecnico Bruno Giordano.

Un commento su Berardi, protagonista anche in Nazionale:

"E' un grande giocatore da 4-5 anni, ha una media di 15 gol in campionato. Se avesse fatto queste cose in una big sarebbe sulle prime pagine dei giornali. Gioca in una piazza dove ha poco risalto. Per me sarà titolare di questa Nazionale ed è da grande club. Per me questa è una sua scelta, come fece Di Natale all'Udinese. Un giocatore vale quello che viene pagato".

E su Locatelli visto ieri?

"Ha fatto una partita diligente. Nel primo tempo ha fatto vedere buone cose, nella ripresa hanno subìto il dinamismo nordirlandese. Forse hanno voluto risparmiare energie per le prossime partite e inconsciamente hanno mollato come intensità".

Mancini è riuscito a dare un gioco a questa Nazionale:

"Mi sembra che sia una squadra che si getterebbe sul fuoco per Mancini, questo fa capire il lavoro fatto".

Tra Mancini e Allegri chi sceglierebbe per una big della Serie A?

"Allegri, nei momenti di difficoltà ha dato l'idea di saperci convivere, al contrario di Mancini che quando va bene ha idee straordinarie, ma quando le cose non vanno bene può andare in difficoltà".