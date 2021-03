tmw radio Giordano: "Fiorentina, dispiace per Prandelli. venga coinvolto di più Antognoni"

L'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato le notizie del giorno.

Che ne pensa delle dimissioni di Prandelli dalla Fiorentina?

"Mi auguro che non sia un problema fisico ma solo un disagio a livello sportivo. Trovarsi di fronte ragazzi di vent'anni ora non è così semplice. Ha messo da parte il professionista facendosi da parte. Un tecnico si muove quando viene chiamato, poi era una scelta di cuore, visto che lì c'era già stato ed aveva lasciato un buon ricordo. Mi dispiace davvero".

Cosa si aspetta ora?

"Un uomo di campo come Antognoni potrebbe essere più coinvolto. Avendo una risorsa come lui, potrebbe essere chiamato in causa. I risultati dicono che qualcosa non quadra. Nelle ultime stagioni, anche con i Della Valle, la Fiorentina non è mai stata grande, anzi. I problemi ci sono, è chiaro, ma ha tutto per poter fare bene".

Quale il futuro di Sarri?

"E' bravo, lo vedo dappertutto. Più ci sono soldi a disposizione, più puoi creare una squadra importante e vincere. Ha tanta passione, la ribalta la conosce da pochi anni e vuole dimostrare che quello che ha fatto può ancora sfruttarlo. Se si fida di un ds, è giusto che se lo porti dietro, se si sente più sicuro".

Juventus, destino segnato quello di Pirlo?

"Sono i calciatori che ti fanno vincere, oggi viene data troppa importanza al tecnico. E' il giocatore che decide le partite, l'allenatore può essere incisivo ma non troppo decisivo".