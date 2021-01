tmw radio Giordano: "Milan, Mandzukic giusto rinforzo. Milik-Napoli, addio in ritardo"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex bomber e tecnico Bruno Giordano.

Milik vicino al Marsiglia:

"Adl chiedeva troppo, ma alla fine questa è la soluzione giusta per tutti. Buon per lui, che torna a giocare. Finora ci avevano rimesso tutti. Certe cose si potevano farea giugno però".

E Mandzukic al Milan?

"Ci può stare ancora nel campionato italiano. Ci sono giocatori in Italia che stanno facendo benissimo con questa età. Se motivato, è un giocatore che non si risparmia".

Con l'arrivo di Mandzukic e Meité, oltre a un centrale di difesa, il Milan si rinforza per lo Scudetto?

"Può dare una grande mano, soprattutto se recupera altri giocatori fuori per infortunio. A livello di rosa sarebbe a sia qualitativamente che numericamente un pericolo vero per Inter e Juve. Meglio uno come Mandzukic che nulla. Di sicuro sa che può essere un'alternativa e non un titolare".

Inter-Juve, che partita sarà?

"E' una partita che tutti vorrebbero giocare. Chi vince più duelli, vince la partita. Quello più determinante? Credo sia determinante la marcatura su Lukaku. Senza De Ligt e Chiellini ,forse può contrastarlo Demiral. Dall'altra parte la marcatura di Ronaldo".