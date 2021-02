tmw radio Giordano: "Napoli-Juve partita delicata. Donnarumma, rimani ancora al Milan"

vedi letture

L'ex bomber e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del prossimo turno di Serie A.

Napoli-Juve, un pensiero su questa importante partita:

"Faccio i complimenti a Pirlo, va subito al dunque e non fa giri di parole. Più uno parla semplice, più il tifoso è contento. Sarà una partita difficile per entrambe. E' chiaro che il Napoli è sotto la lente d'ingrandimento per le vicende che coinvolgono Gattuso. La Juventus è in un momento positivo, poi mancherà anche il pubblico e sappiamo quanto possano fare in caso di difficoltà. Se dovessi fare la partita io, andrei subito ad aggredire una squadra in difficoltà".

La serata della rivincita di Gattuso o della conferma di Pirlo?

"Il gioco può dipendere da tante situazioni, ma forse abbiamo sopravvalutato la rosa del Napoli. Se viene a mancare qualche elemento va in crisi. Nell'era di De Laurentiis il miglior allenatore è stato Mazzarri, ha costruito un bel gruppo e fatto un bel percorso europeo. Sarri ha fatto vedere un gioco straordinario, ma il trofeo non è arrivato".

Inter-Lazio: Inzaghi o Conte?

"Simone ormai è un allenatore esperto. Con la stessa squadra ha più presenze di tutti gli altri. Conte, prima con la Juve, poi con l'Italia e il Chelsea, ha ottenuto tanto. Simone ha ricompattato l'ambiente, ha vinto della coppe, ha riportato la Lazio in Champions. E' stato fatto un grande lavoro. Si somigliano molto per certi aspetti".

Milan campione sarebbe un segnale per le altre?

"Ci sono tanti meriti però del Milan in questa annata. Certo, se vincesse sarebbe un fallimento per Inter e Juve, ma ad oggi c'è una squadra che viaggia ad una media superiore".

Milan-Donnarumma. Come finirà la trattativa per il rinnovo?

"E' giovanissimo, io farei ancora qualche anno col Milan, che sembra aver voltato pagina in senso positivo. Poi se ha delle ambizioni più grandi ha il tempo per fare delle esperienze nelle big d'Europa".