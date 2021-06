tmw radio Incocciati: "Italia, bisogna ancora superare gli esami importanti"

L'ex calciatore e tecnico Beppe Incocciati a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sull'Italia di Roberto Mancini.

Ore di ansia a Salerno. Che ne pensa?

"Non sono molto informato, sono in attesa come tutti. E' una situazione ingarbugliata, ma solo Lotito potrà definire tutto senza mettere a rischio una meritata promozione in Serie A".

Cosa le piace di più della Nazionale?

"Bisogna passare degli esami e finora non ha avuto impegni troppo proibitivi. Per ora ha incontrato Nazionali inferiori, e vedremo negli scontri importanti come si comporterà. Bisogna ancora affrontare esami importanti, bisogna rimanere cauti. Giusto l'entusiasmo, ma abbiamo incontrato finora Nazionali inferiori".

La preoccupa l'Austria?

"Sulla carta siamo ancora favoriti. E' una partita secca, emergeranno le migliori soluzioni tattiche e la freschezza fisica. Bisogna sperare che la Nazionale continui ad avere freschezza muscolare".

In mezzo al campo chi scegliere?

"Jorginho dà stabilità davanti alla difesa, Verratti e Locatelli sono differenti, uno più tecnico, l'altro capace anche di fare gol. Difficile scegliere, ma questi sono problemi belli da avere".