A dire la sua sulla nuova stagione del Cagliari a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Jeda.

Cosa deve fare e cosa non fare il presidente Giulini?

"Deve prendere giocatori pronti, guardarli negli occhi e capire se hanno voglia. Serve euforia per indossare la maglia del Cagliari. A volte mancano le motivazioni e la squadra ne risente. Il Cagliari ha bisogno di giocatori motivati. Servono giocatori di qualità, utili alla causa. Nainggolan è un giocatore utile per il Cagliari, ma dipende cosa comporta il suo arrivo. Lui è importante per la piazza, credo che con la motivazione giusta e il tecnico giusto può dare tanto. E poi bisogna vedere se può dare ancora qualcosa Godin".

Un giudizio sull'acquisto di Strootman?

"Credo sia stato un grandissimo acquisto, bisogna vedere con che motivazione è arrivato. Ma l'ho visto molto bene. Quando certi giocatori che hanno calcato certi palcoscenici e poi si ridimensionano, la motivazione è fondamentale. Il presidente con lui è partito col piede giusto sul mercato".

Quale l'obiettivo per il prossimo anno?

"Serve un terzino destro di spinta, una difesa che torni ad essere forte, visto che è stato il tallone d'Achille lo scorso anno. E poi un attaccante. Come obiettivo stagionale invece dico che non vada sbandierato troppo. Non si può fare un altro anno in sofferenza".

Napoli-Insigne, come finirà?

"Il Napoli è tornato grande per merito del presidente ADL. Ma è una persona troppo intelligente per farsi scappare Insigne. Ok i conti, ma Insigne è un simbolo".