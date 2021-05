tmw radio Manicone: "Inter, vittoria del gruppo. Che sfortuna però l'Europa"

Il grande ex nerazzurro Antonio Manicone è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio per commentare lo Scudetto vinto dall'Inter di Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni: "Secondo me la svolta è arrivata con l'uscita dalla Champions. E' cambiata l'aria e i giocatori hanno dato di più e il gruppo si è compattato. Mi era dispiaciuto vederli fuori e oggi dico che in Coppa siamo stati sfortunati avremmo potuto dire la nostra".

Che consiglio daresti a onte pensando all'Europa cosa gli manca?

"Consigli non li do a uno come Conte. L'anno in cui vincemmo la Coppa Uefa facemmo tanta fatica in campionato. Conte deve continuare su questa strada e arriveranno i risultati. Secondo me potrebbe essersi aperto un ciclo, bisogna restare concentrati in vista del futuro senza sentire le voci esterne che parlano di una cessione del club. L'Inter volevo aggiungere che non gioca all'italiana".

I tre uomini fondamentali di questa squadra?

"Sicuramente Lukaku sul podio ma anche l'allenatore è stato il fulcro di questa stagione. Ma oltre a questi ci sono Barella, Lautaro, Darmian. Non è stato solo un giocatore ma il gruppo".