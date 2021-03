tmw radio Marchetti (Sky Sport): "Se la Juve non entra in Champions sono dolori per Pirlo"

Come ogni martedì Luca Marchetti di Sky Sport è l'ospite dell'editoriale di TMW Radio per commentare tutte le situazioni più scottanti del nostro campionato. Dal futuro di Pirlo nella Juventus a quello di Fonseca nella Roma, ecco le sue parole:

"La Juventus aveva capito che Sarri non era più l’allenatore giusto con cui continuare. Da Agnelli in giù sapevano che prendendo Pirlo si poteva non vincere, sarebbero dolori invece se non si centrasse la Champions League perché quello è il giardino di casa del club bianconero. Pirlo comunque finirà la stagione salvo terremoti. Per il prossimo anno, invece, l’idea è di continuare con Andrea, a meno che che la Juventus non entri in Champions League".

Fonseca sarà il tecnico della Roma anche il prossimo anno?

“La Roma sta facendo un campionato leggermente al di sotto delle sue qualità, la rosa ha comunque sopperito alle tante assenze che ci sono state ma mi aspettavo fosse più avanti. All’interno della società non credo ci sia questa incertezza che si legge sui giornali su Fonseca. Molto passa dalla Champions, cosa che non si può dire per Gattuso che comunque saluterà a fine stagione”.