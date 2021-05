tmw radio Marchini: "Conte, vittoria alla Mourinho. Donnarumma situazione critica"

vedi letture

Gianmarco Marchini, giornalista del QS, è intervenuto nella domenica di TMW Radio per parlare dello scudetto quasi raggiunto dall'Inter e della lotta Champions: "Ieri nel post partita di Crotone ci sono state scende da festa Scudetto, come è giusto che sia. Manca solo l'aritmetica, ma ormai è tutto fatto. Antonio Conte è il volto di questa vittoria, è un'impresa soprattutto per quello che rappresentava il suo passaggio simbolico all'Inter. Quella che aveva imposto la Juve era una dittatura calcistica e Conte aveva tutto da perdere, contro tutti ha vinto. Ha cavalcato il modus operandi alla Mourinho".

Rimane però l'uscita dalla Champions...

"In quel momento non c'è che dire, era una stagione fallimentare. Il girone era alla portata e dopo quella mancata qualificazione tutti volevano la sua testa. Ovviamente questo risultato negativo influenza negativamente il voto stagionale, che probabilmente si aggira intorno all'otto e mezzo".

Ieri la vittoria importante del Milan, ma c'è sempre il caso Donnarumma

"Credo sia una situazione che possa influire nell'immediato futuro, non ci voleva questa storia per i rossoneri. La magia delle prime ventuno giornate è svanita, avevano una fiducia pazzesca. Ora sono una squadra normale, buona, con grandi individualità. Se c'è un errore che si può imputare a Maldini e alla dirigenza è proprio la gestione del caso Donnarumma".

Che giornata è oggi per la Juventus?

"Credo che si siano tolti un peso, si sono portati avanti per tanto tempo il dovere di continuare a fare risultato. La situazione della Juve è complicata, specialmente pensando al futuro. Ci sarà tanto da ristrutturare e vedremo se tornerà Max Allegri, che dovrebbe in caso avere altri compiti".