tmw radio Mauro: "Conte all'Inter ha inciso soprattutto nell'acquisto dei giocatori"

Brambati: "In Italia chi vince ha sempre ragione. Gasperini è l'unico che trasforma i calciatori. Conte ha convinto i giocatori della propria forza: l'autostima" - Giordano: "Il gioco in verticale è sempre più entusiasmante. Conte ha creato il gruppo isolandolo da tutto" - Mauro: "L'allenatore deve essere bravo a gestire la quotidianità del gruppo e conta poco, servono i grandi calciatori. Conte ha inciso su mercato e motivazioni" - Ospiti: Massimo Brambati, Bruno Giordano e Massimo Mauro - In studio: Andrea Piervincenzi - Maracanà con Marco Piccari e Iacopo Erba

L'ex calciatore e commentatore tv Massimo Mauro ha parlato di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Quanti tecnici della Serie A hanno una propria idea di gioco?

"L'allenatore deve essere bravo a gestire la quotidianità di un gruppo che fa sport ad alti livelli. Tutto il resto fa ridere. Pensano di essere i più importanti al mondo i tecnici, ma di indispensabili ci sono solo i giocatori che scendono in campo. Guardiola dice che ha vinto perché aveva Messi e tanti altri bravi. Non ti dice che lui ha inventato il calcio. Ti dice che per vincere ha avuto bisogno di grandi giocatori. Gli allenatori sono bravi, ma il ruolo del tecnico negli anni è assurto al ruolo massimo".

Dove ha inciso di più Conte all'Inter?

"Ha inciso soprattutto nell'acquisto dei giocatori. Poi Conte gli ha dato un po' di organizzazione e carattere. L'allenatore è bravo a motivare e lo riconosco, devono farlo i tecnici. Conte non incide sulla capacità di Lukaku di inserirsi. E' arrivato ultimo nel girone di Champions. Per me un tecnico conta al 20% in un gruppo, che comunque è una percentuale alta".

E Pirlo?

"E' in finale di Coppa Italia, è arrivato in una situazione delicata alla Juventus ed è stato gentile nell'assumersi la responsabilità".