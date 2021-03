tmw radio Orlando: "Milan, a Firenze sarà dura. Roma favorita in Europa League"

L'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno. Ecco cosa ha detto:

Fiorentina-Milan e Roma-Napoli. Inciderà l'impegno in Europa League?

​​​​​​​"La Roma ha sprecato poche energie, hanno dovuto solamente non commettere errori. Non credo ci sia stata grossa fatica per i giallorossi. Sarà molto più difficile per il Milan, ha buttato via una partita che poteva portare a casa e incontra una Fiorentina che sta bene. In più il Milan è sempre in emergenza. Roma-Napoli è alla pari, il Milan deve ripetere l'exploit di Verona".

Il Napoli può essere favorito per la corsa alla Champions League?

"L'Atalanta la vedo nettamente superiore a tutte le contendenti, credo che l'unico posto da dividersi se lo giocheranno Napoli, Milan e Roma. Vedo già sicure anche Inter e Juventus".

Torino, che rimonta col Sassuolo. Lì in coda ci sono tante big che rischiano:

"Fino a poche settimane fa il Benevento e lo Spezia sembravano fuori. Poi il Parma ha vinto con la Roma e ha dimostrato di stare bene. Ho visto male il Benevento, lo Spezia gioca bene ma verrà risucchiato, Genoa e Torino si sono ritrovate. Crotone, Spezia e Benevento sono le candidate per scendere".

Un pensiero sul sorteggio della Roma in EL:

"L'Ajax gioca un grande calcio, ma concede anche spazi. La Roma riuscirà a recuperare giocatori importanti. Quando sta bene è una squadra completa. A questo punto può giocarsela, la vedo tra le favorite. Il Manchester dopo? Visto con il Milan non è per nulla superiore alla Roma".