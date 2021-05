tmw radio Pasqualin: "Inter, Conte vuole garanzie. Ritorno alla Juve non è fantascienza"

vedi letture

Il procuratore Claudio Pasqualin a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei casi di mercato del momento.

Cosa succederà in casa Inter ora?

"Credo che il chiarimento sia un momento importante. Che ci sia oggi o domani è relativo. Certo è che Conte non è uno che si accontenta. Da motivatore vuole far conto su campioni o giocatori di qualità. La società deve chiarire se ha in mente di cambiare qualcosa. Ogni cambiamento che non sia in meglio credo allontani Conte. Ci saranno chiarimenti che Conte pretenderà e sono giusti. E lui non è un tipo accomodante. Vediamo se otterrà le garanzie che chiede".

Juventus, Pirlo sarà esonerato? E non si esclude il ritorno di Conte:

"Non è uno scenario fantascientifico. Credo che ai piani alti di Torino credo che abbiano visto i risultati di Pirlo. I suoi limiti di esperienza si sono visti ,anche se ha fatto le nozze con i fichi secchi, visto che non aveva un organico proprio da Juve. I tifosi sarebbero contenti per Allegri o Zidane. Con quell'organico non credo che avrebbero fatto tanto meglio altri".

Milan, Donnarumma rimarrà?

"A saperlo. Alla fine va bene il cuore rossonero, ma uno fa anche delle valutazioni numeriche. Ognuno ha diritto di valutarsi per quello che è. E' difficile, quei 10 milioni forse in giro Raiola li trova. Se dovessi scommettere, direi che rimarrà. Ma la telenovela è ancora lontana da uan conclusione".