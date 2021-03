tmw radio Protti su Lucarelli: "Sta facendo una stagione pazzesca. Merita la promozione"

vedi letture

L’ex attaccante e capitano del Livorno Igor Protti ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, anche dell’ex compagno di reparto Cristano Lucarelli che è ormai a un passo dalla promozione in Serie B alla guida della Ternana: “Sono molto legato a Cristiano e sta facendo una stagione veramente pazzesca: se lo merita, ha fatto tanta gavetta. Non posso non nascondere, e lo dico sempre anche a lui, che pur essendo felice per lui e mi stia simpatica la Ternana, io sono tifoso del Bari, e proprio quest'anno doveva beccare la stagione d'oro".