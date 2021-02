tmw radio Rambaudi: "Lazio, col Bayern puoi farcela. Servono i migliori Immobile e Correa"

vedi letture

L'ex calciatore Roberto Rambaudi al Maracanà Show di TMW Radio ha parlato dell'andamento del campionato e non solo.

Cagliari, arriva Semplici al posto di Di Francesco:

"E' normale che dopo tante sconfitte si cambi. E' una squadra che ha qualità e non può trovarsi in quella posizione. Tanti episodi hanno portato a questa situazione negativa. La società credeva in Di Francesco, nell'uomo e nel suo lavoro ma i risultati sono importanti. Ora dovevi dare una scossa e serviva cambiare".

Il Milan rischia anche il quarto posto. E la Juventus può arrivare in Champions?

"Non si possono fare programmi a lungo termine in questo campionato così strano. Bisogna guardare partita dopo partita. Tutte sono in ballo lì, c'è grande equilibrio. Si trarranno le conclusioni solo nel finale".

Lazio contro il Bayern Monaco in Champions, missione impossibile?

"Io penso di no. Reputo la Lazio negli undici titolari una delle più forti in Serie A. La metto anche davanti all'Inter, lo ha dimostrato anche nella partita che ha perso. Gioca un ottimo calcio, si conoscono da tempo, ma devono stare bene tutti. Col Bayern ora la differenza sono i due attaccanti. Quelli della Lazio non mi sembrano in formissima, la Lazio ha bisogno dei migliori Immobile e Correa. Musacchio? I giocatori importanti devono fare le partite importanti e lo farei giocare. Hoedt? E' stato massacrato ma è un ottimo giocatore. Contro l'Inter è stato uno dei migliori".