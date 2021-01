tmw radio Ravezzani: "L'Inter è in vendita. La Serie A non è così strategica per la Cina"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha parlato delle questioni societarie dell'Inter: "Nessuno è in grado di capire le strategie interne a un gruppo come Suning, così legato al partito comunista cinese. Ma posso dire innanzitutto che non è assolutamente così strategico il calcio italiano per la Cina, né così redditizio per noi. E poi che per me di fatto il club è in vendita, forse lo si doveva capire fin da subito".