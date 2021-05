tmw radio Sabato: "Torino, che figura. Juve, Ronaldo andrà via senza Champions"

L'ex calciatore Antonio Sabato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sui temi del giorno.

Per lei Conte resta all'Inter?

"Quando finisci da vincitore, potresti anche lasciare. Se deve rinunciare a diversi giocatori, che fa, rischia di rimanere?".

Che figuraccia del Torino, si salva?

"Quando guardavo la sequenza dei gol non ci credevo. Dicevo 'è impossibile', non si vede mai una cosa del genere, contro una squadra come il Torino poi. Adesso ci sono due scontri diretti, moralmente non so cosa accade ora dopo una scoppola del genere. Il tifoso del Toro una cosa del genere non la può sopportare. Dopo un paio di gol doveva aspettare dietro, dovevano leggere la partita".

Juventus, Champions ancora possibile?

"Difficile. La Juventus poi deve giocare contro un'Inter che non ti regalerà niente, mentre le altre hanno un turno più semplice".

Ronaldo rimarrà a Torino?

​​​​​​​"Per me se non vanno in Champions va via. In panchina vedrei o Allegri o Zidane".