tmw radio Salandin: "Lite con Conte? Agnelli non si può comportare come l'ultimo dei tifosi"

La lite Andrea Agnelli-Antonio Conte durante Juventus-Inter di Coppa Italia è stata commentata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dal giornalista Stefano Salandin: "Uno spettacolo brutto. Agnelli? Non ci si può comportare come l'ultimo dei tifosi. Serve uno sforzo per essere rappresentativi sempre. In più lui è uno dei rappresentati più importanti nell'ambito del calcio internazionale. Lo stesso Conte, che è lautamente pagato, doveva comportarsi diversamente".