Per parlare di Roma e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Roberto Scarnecchia.

Roma, è arrivato Mourinho. Ora si aspettano i colpi di mercato:

"Sono alla finestra. E' un allenatore carismatico, che ha creato tanto rumore attorno a sè. Lascia perplesso come doti da allenatore. Ha uno staff che guida l'allenamento, ma forse ha esagerato nelle ultime sue esperienze. Va rivisto. Il nome è eclatante, ma servono i fatti. Dal lato mentale mi piace, sono contento che sia arrivato, bisogna capire se lo staff che lo segue sia in grado di ritornare quello di un tempo".

Tra i nuovi tecnici in Serie A quale le dà più garanzie?

"Allegri è un ritorno importante, sono curioso di vedere come Gattuso gestirà la Fiorentina. Ma anche Juric a Torino. Sono piazze importanti che non hanno fatto bene, loro sono due tecnici con carattere, sono curioso di vedere come andrà".

Via Dzeko, dentro Belotti. Ci guadagna la Roma?

"Io non darei mai via Dzeko, se viene Belotti però uno deve andare via. Dalla sua parte c'è l'età, e si è dimostrato molto bravo. Difficile tenere lui, Dzeko e Mayoral. Viste tutte le competizioni, io li terrei tutti".