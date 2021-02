tmw radio Scarnecchia: "Roma-Napoli, per tornare a vincere serve un cambio di mentalità"

A parlare delle romane e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Roberto Scarnecchia.

Roma e Lazio in lotta per il quarto posto:

"La Roma come organico è più competitiva, ma la Lazio è molto più squadra, visto che non cambiano da anni anche il tecnico. Sono più gruppo. Come numero però la Roma è più fornita. E' bello però che si giochino tutto per un posto importante".

Napoli con Gattuso sempre a rischio:

"Purtroppo a Roma e Napoli o si cambia mentalità o sarà difficile tornare a vincere. Ogni situazione è una polemica. E tutto questo fa male a giocatori, società, tifosi. Sia Napoli che Roma possono tornare in alto, ma va cambiata la mentalità".

Quali i limiti maggiori di Napoli e Roma?

"Gli organici sono competitivi, ma ci sono altri fattori che incidono, come ho detto".

Atalanta, comincia a pesare l'assenza di Gomez?

"Sì, è in proporzione come se levassi Messi al Barcellona. Alla lunga si sentirà la su assenza. Era un giocatore a tutto campo e ti faceva la differenza".