tmw radio Sconcerti: "Due posti Champions per Juve, Milan e Napoli. Simy, che sorpresa"

vedi letture

A dire la sua sul turno di campionato al Maracanà Show di TMW Radio è stato il direttore Mario Sconcerti.

Milan rischia di più nella corsa Champions rispetto alla Juventus:

"La Juve ha tanta qualità, ma ci sono problemi di stabilità di squadra. E' una squadra più occasionale che sistematica. E' la trasferta che ti dà la stabilità di squadra. Il Milan va forte qui, mentre la Juventus ha vinto nettamente meno trasferte delle altre lì davanti. Vuol dire che è incompleta. Intanto l'Inter c'è, così come l'Atalanta, vedendo cosa farà la Lazio direi che tra Juventus, Milan e Napoli si giocheranno in tre due posti".

E per la lotta salvezza?

"Sono Benevento, Spezia e Fiorentina che rischiano, con quest'ultima che è in vantaggio in termini di punti. Il Cagliari ha perso tempo nella prima parte di campionato nella certezza di avere una squadra che non poteva essere così compromessa".

Un giocatore che la sta stupendo?

"Simy. Fare 19 reti in 31 partite è molto importante. Giustamente si parla di Vlahovic, che è superiore in tecnica e fisica, ma resta una grande sorpresa".

E De Paul?

"E' un giocatore affermato ormai, vale almeno 35 milioni sul mercato. Credo che quest'anno lascerà l'Udinese, che è stata molto brava a tenerselo per un po' di anni".