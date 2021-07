tmw radio Sconcerti: "Juve, Dybala per ora fuori dal tridente titolare. Milan, ottimo Giroud"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Mario Sconcerti.

Messi pronto a rinnovare con il Barcellona alla metà dello stipendio attuale:

"Mi sembra ancora una decisione di sentimento del giocatore. Spero che sia anche una decisione tecnica importante. Un rinnovo di cinque anni mi sembra più una scelta di vita che tecnica. In questo momento si vedono più gli anni di Messi che quelli di Ronaldo. Rischia di essere meno decisivo di un tempo, sempre eccezionale ma i cui costi cominciano a rasentare i vantaggi che può darti".

Insigne rimane un caso. Cosa accadrà?

"Non credo che sarà un caso. Credo si stia ragionando attorno a cifre che restano plausibili. Credo che sia più un atteggiamento dimostrativo di ADL nei confronti della squadra. Non credo che seriamente intenda diminuirgli lo stipendio".

Euro 2020, quale il momento decisivo per l'Italia?

"Le ultime due partite le abbiamo pareggiate e questo significa che l'avversario stava crescendo e che noi gli eravamo pari. Nessuna partita è finita sul campo nella parte conclusiva. Il momento fondamentale è quando siamo riusciti ad andare in vantaggio con la Spagna, forse in modo immeritato. Lì abbiamo capito anche che era un Europeo fortunato".

Quali giocatori l'hanno impressionata agli Europei?

"Non ho visti fuoriclasse all'Europeo. De Bruyne mi è sembrato fuori ruolo, Lukaku non è stato decisivo. Mi ha impressionato la qualità media dei giocatori medi rispetto a quelli sudamericani".

Juventus, nel tridente d'attacco ora chi rimane fuori?

"Uno tra Morata e Dybala. Dybala per il momento parte dietro. Morata per la Serie A è un ottimo centravanti e gioca bene con Ronaldo".

Milan, che ne pensa di Giroud?

"E' un bell'acquisto, ma il problema è Ibrahimovic. Se deve fare il numero 12 va bene, ma se deve fare il titolare fatica. Però è integro come calciatore. Il Milan senza soldi sta facendo una campagna acquisti molto interessante".