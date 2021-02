tmw radio Sconcerti: "Juve-Inter partita finta, non hanno mai cercato di battersi"

Anche il direttore Mario Sconcerti a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua su Juventus-Inter di Coppa Italia: "Partita finta? Sì, perché non hanno cercato di battersi. L'Inter non ha tirato in porta e la Juve ha fatto due azioni con Ronaldo. L'Inter è sembrata voler uscire bene e la Juve glielo ha permesso. Eriksen male, Lautaro ha segnato poco e serve assist agli altri, ma deve essere pericoloso. Deve esserci un gioco per permettere a Lukaku di sbagliare una partita".