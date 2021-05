tmw radio Sconcerti: "Juventus, il quarto posto un contentino ma Pirlo se l'è meritato"

Gli ultimi verdetti della Serie A. Al Maracanà Show di TMW Radio ne ha parlato il direttore Mario Sconcerti.

Milan e Juventus in Champions, Napoli in Europa League:

"Mi dispiace per il Napoli, meritava di più. Alla fine le classifiche vanno rispettate. Juventus? Non so se può andare bene un quarto posto ma è un contentino. Credo se lo sia meritato Pirlo, è riuscito a tenere una squadra che non era stata fatta per essere una squadra. Aveva molte qualità ma anche limiti evidenti, come centrocampisti non adattabili. C'è stato Cuadrado determinante e una costante come Ronaldo".

Juve-Pirlo, può cambiare qualcosa la Champions?

"Pirlo ha commesso errori importanti ma aveva un materiale poco amalgamabile. Era un debuttante che ha commesso errori da debuttante ma ha portato delle diversità nel calcio italiano. Il 4-2-4 visto col Bologna, con un'intensità del genere, lo dimostra. Non so se la Juve giudichi il 4° posto un buon risultato ma non poteva pensare di vincere all'infinito. Se investi su un giovane allenatore e gli dai questo tipo di rosa, a maggior ragione dovresti puntarci oggi. In questa stagione ho visto errori molto più grandi ed evidenti da parte della società, vedi caso Suarez e Superlega. Pirlo ha dimostrato di essere un buon tecnico, niente fa pensare che non riconosca i suoi errori. Se non continuerà nella Juve, continuerà da un'altra parte. Certamente è diventato un buon tecnico".

Questa Juve può crescere senza Ronaldo?

"Difficile. Quando penso a lui penso ai gol. Fa 30-40 gol a stagione, sostituire uno con questi numeri non è facile".

Milan, Champions e secondo posto:

"E' un risultato eccezionale. E' stato un campionato strano, il Napoli è arrivato quinto con 77 punti, cosa che in altri anni si arrivava secondi. Il Milan ha meritato più degli altri di andare in Champions. Ha fatto più di quello che poteva. E ora andrà aiutata. Pioli ha fatto un capolavoro, è migliorato anche quando sembrava stesse cedendo".

Da dove devono arrivare gli aiuti?

"Deve tenersi Tomori. Certamente la cosa più importante è un centravanti che segni i gol facili, che sono mancati. Sono stati fondamentali i tanti rigori avuti. Ora serve un grande centravanti, da 25 gol. Altrimenti sarà sempre una fatica e non puoi appoggiarti a questo Ibrahimovic".

L'Atalanta deve puntare allo Scudetto il prossimo anno?

"Credo che il calcio sia fatto di presente, il futuro non esiste. Si deve vincere quando si può, quest'anno era un campionato all'altezza dell'Atalanta. Qualcosa l'ha buttata via Gasperini. La gestione di Gomez e Ilicic non ha fatto bene alla squadra".

Lazio, parole amare di Inzaghi nel post gara:

"Il contratto finisce tra un mese. La società vede i risultati e poi decide. Anche lui avrà avuto contatti, non vedo perché si debba fare un contratto a marzo o aprile. Non è stata una buona stagione, credo che la società abbia il diritto di pensarci, come Inzaghi ora ha diritto di avere fretta. Ma deve rendersi conto che ha fatto poco di trionfale quest'anno".

Inter, giornata di festa:

"Nei giorni di festa si deve rispettare la festa. Penso che l'Inter società abbia il dovere di informare non solo Conte di quali sono i progetti futuri ma anche la gente".