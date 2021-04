tmw radio Sconcerti: "Napoli non pronto a vincere. Adl-Gattuso, frattura insanabile"

Ospiti: Francesco Marolda “La partita con la Lazio aumenta i miei rimpianti per la stagione del Napoli" - Francesco Montervino “Non mi è piaciuto come Gattuso a volte ha comunicato" - Mario Sconcerti “Il Napoli ha in parte buttato via la sua stagione" - Maracanà con Marco Piccari e Iacopo Erba

Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del Napoli. Ecco cosa ha detto:

Napoli, cinquina alla Lazio e continua il periodo positivo. Ad oggi qual è il pensiero su questa squadra?

"E' una stagione in parte buttata via. Era la stagione della fine del dominio della Juventus e bisognava essere pronti per approfittarne, come ha fatto l'Inter. Sembrava che il Napoli fosse riuscito a costruire la squadra, poi piano piano sono venuti meno i pezzi importanti. Anche loro erano partiti per il quarto posto. Così non sei davvero competitivo".

Quanto il Napoli deve avere rimpianti per la corsa Scudetto?

"Non credo lo fosse. Non lo ha dimostrato. Io credevo che potesse esserlo, ma poi ho visto questa sindrome da quarto posto. Sono limiti non del Napoli ma del nostro calcio, al momento molto povero".

Gattuso-Adl, frattura ricomponibile in caso di Champions?

"Non credo. Una grande società non fa silenzio stampa per scaramanzia. Vuol dire che non sei pronto per vincere".