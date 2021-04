tmw radio Sconcerti: "Parma-Milan partita complessa. E occhio al Bologna contro la Roma"

Per parlare del prossimo turno di campionato e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti.

Come si sarebbe comportata l'Inter di oggi se fosse andata avanti in Champions?

"E' una squadra più pronta, matura, avrebbe potuto stare tra le prime otto ma non è da prime quattro. Conte ha un gioco equilibrato, e in Europa ha qualche difficoltà in più. Non ha mai fatto tanta strada, ma c'è sempre una prima volta però. Credo sia sulla buona strada per crescere ancora".

Roma, Calafiori ha detto che i giovani devono giocare in Italia:

"Studi la storia, veda la differenza tra l'Italia e gli altri Paesi. Avere 18 anni in Italia è diverso rispetto ad altri stati. Noi a 18 non siamo giovani uomini ma vecchi ragazzi. Qui diventiamo uomini a 20-22 anni. E' una questione storica".

Fonseca che se l'è presa con le notizie su una presunta lite con i giocatori:

"Mi sembra una persona molto onesta Fonseca, se ci fosse stato qualcosa sarebbe stato quantomeno zitto e non avrebbe avuto questa reazione .A volte le notizie nascono da equivoci".

Parma-Milan, destini diversi:

"E' un Parma diverso, ha trovato più equilibrio e riesce a fare più male in attacco. Il Milan ha fatto la differenza invece fuori casa. Sarà una partita complessa".

Quale big può avere qualche sorpresa nel weekend?

"Il Bologna può vincere con la Roma all'Olimpico. E' una bella squadra e la Roma viene dall'impegno in Coppa. E' una squadra strana il Bologna, può mettere in crisi una Roma stanca".

Verona-Lazio invece?

"La Lazio ha un rendimento costante, dipende da che Verona sarà. Se la Lazio vuole fare la partita rischia, se aspetta un pò il Verona, ha qualche chance".

Napoli ha più da recriminare per quanto è successo?

"La vera sfortuna sono stati gli infortuni contemporanei e lunghi di Mertens e Osimhen. Gattuso ha esasperato il suo gioco col possesso palla nel frattempo, e spalle alla porta Osimhen fa poco, è un contropiedista lui".