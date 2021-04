tmw radio Sconcerti: "Superlega un progetto di disperazione e non di logica"

vedi letture

Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, è tornato sull'argomento Superlega.

Evelina Christilin sarebbe il profilo giusto per la presidenza Juventus?

"E' una grande juventina e grande professionista, è una donna di cultura e può fare molto bene. Ha realizzato il museo della Juventus, è una della famiglia. E' una cosa totalmente diversa per lei, ma sa fare molte cose. Dovrebbe scegliersi bene i collaboratori ma sarebbe una bella idea".

Rimane comunque la bufera attorno ad Andrea Agnelli:

"La cosa è dolorosissima. Più si dà importanza alla cosa che si stava facendo, più non si riesce a capire quanto tutto sia potuto franare in 36 ore. Forse dipende tutto da come è stato presentato il progetto. Credo che di cose ancora ne debbano accadere. Non c'è stato veramente niente di costruito. Come si fa a presentare un progetto così importante in questo modo? E' successo qualcosa di strano. E' stato un progetto di disperazione e non di logica".