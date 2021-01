tmw radio Tacchinardi: "Juve, col Milan sarà decisiva. Follia rischiare Chiellini dal'inizio"

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato le notizie del giorno.

Parma, Liverani a rischio:

"E' una situazione difficile. Lo scorso anno ha fatto bene con un altro tecnico, ma si è intrapresa una strada diversa, rischiando. Il suo gioco stenta a decollare. Se vuoi cambiare, prima devi capire se c'è empatia tra squadra e tecnico e col Torino ho visto un Parma spento. Mi dispiacerebbe per Liverani".

Verona, Juric è pronto per il grande salto?

"Lo seguo da quando era a Mantova in Serie C e faceva lo stesso calcio di adesso. E' allievo di Gasperini, è una persona schietta, sincera. Amrabat lo vedi alla Fiorentina e ti sembra un giocatore normale, ma con il Verona era un fenomeno. Questo fa capire quanto incide un tecnico. Io lo vedrei bene alla Lazio, ma non ancora in una grande big".

Milan-Juve, rossoneri ora più forti dei bianconeri?

"C'è grande attesa per vedere il Milan alla prova Juve. Queste sfide caricano in maniera particolare i giocatori, si preparano da sole. In certe partite si vedono i grandi giocatori. E' vero che l'aria è cambiata nello spogliatoio, ma certe partite possono tirare fuori tanto. Se vince anche questa sfida, il Milan merita davvero i complimenti".

Chiellini dall'inizio con il Milan è possibile?

"Sarebbe una follia. E' determinante per il gruppo, solo per il fatto di essere tornato. Certe motivazioni possono dartele solo certi campioni che hanno vussuto battaglie importanti".

Come vede Milan-Juve?

"Sarà una sfida decisiva per la Juve. Il Milan avrà una grande leggerezza, ma la pressione che si metterà addosso la Juve può essere importante. Per me il Milan può reggere l'urto, perché ha autostima, qualità, e fisicamente è in un grande condizione".