tmw radio Tacchinardi: "Juve, col Porto serviva lo spirito visto a Cagliari. Prendi Vlahovic"

vedi letture

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato i temi di giornata. Ecco le sue parole:

Il pensiero del giorno:

"Non mi spiego come posso vedere una Juventus così orgogliosa con il Cagliari e con il Porto invece aveva un altro spirito. Ho visto una Juventus avvelenata col Cagliari, non capisco perché col Porto, la partita più importante dell'anno, non ci sia stato. Nella prima mezz'ora ho visto l'orgoglio di una squadra ferita. Non poteva reagire così anche col Porto? Deve esserci una scossa così pesante per tirar fuori un carattere così? Questo mi chiedo".

E Ronaldo?

"Non posso criticarlo, è un fuoriclasse, non mi è piaciuto solo il fatto che doveva presentarsi davanti alle telecamere dopo il ko col Porto. Mi ha stupito poi vederlo così pimpante contro il Cagliari".

Era da rosso Ronaldo col Cagliari?

"Per me non vede il portiere, cerca di andare a dare una zampata alla palla ma poi va addosso a Cragno. Sicuramente l'espulsione ci poteva stare".

Quale il protagonista di giornata?

"Lautaro, perché ci sono dei momenti che possono cambiare un campionato. Le ultime due partite non sono state belle ma ha portato a casa due partite importantissime. Lautaro ha fatto un gol pazzesco col Torino. Sono punti pesanti, il gol di Lautaro può segnare il campionato, visto anche il ko del Milan".

Un pensiero su Vlahovic, protagonista nel weekend con la Fiorentina:

"Ha fatto la differenza, è vero. Io di un giocatore valuto il carattere e la voglia. Ha margini impressionanti di crescita questo ragazzo, ha un fisico importante, tecnicamente è bravo, ha quella sana voglia di diventare un numero uno. Chi ha soldi lo vada a prendere, entro due anni diventerà fortissimo. Io fossi la Juventus lo prenderei".