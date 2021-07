tmw radio Tacchinardi: "Juve, in mezzo qualcuno è di troppo se arriva Locatelli"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Inzaghi: quale la prima mossa per le sue esigenze?

"Per Inzaghi servono dei quinti di livello, quindi almeno un sostituto di Hakimi e un altro esterno".

Roma, cosa serve subito a Mourinho?

"Non ho ancora capito come potrà farla giocare. Credo lascerà fuori rosa Pedro, ma recupera uno come Zaniolo. Fonseca l'ha fatta giocare in una maniera, lui credo in maniera molto diversa, con una difesa a quattro. Serve chiarezza in un ambiente che è già surriscaldato dal suo arrivo".

Juventus, è arrivato Mendes per parlare del futuro di Ronaldo. Ma quale deve essere la prima mossa per Allegri?

"Oltre a capire cosa sarà di Ronaldo, credo che sia fondamentale il loro morale. Uno in palla va bene, ma uno che non lo è può essere un fastidio. La prima cosa che deve fare Allegri è decidere chi è in più e chi non va per il centrocampo. Ultimamente si è zoppicato troppo lì in mezzo, bisogna capire chi è di troppo, dovesse poi arrivare Locatelli".

Per Spalletti quale deve essere la prima mossa?

"Io terrei Insigne, che è determinante. E poi Koulibaly. Il Napoli non deve perdere certi giocatori, perché così è un Napoli forte. Devi parlare con i big e trattenerli, altrimenti è un problema anche per Spalletti".