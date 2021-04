tmw radio Tancredi Palmeri: "Se il caso Donnarumma è a questo punto è solo colpa del Milan"

Tancredi Palmeri, inviato e giornalista di Bein Sport, è intervenuto nell'Editoriale di TMW Radio. Queste le sue parole sul caso Donnarumma e il mancato rinnovo.

Quale sarà il futuro di Donnarumma?

“Se va via me lo aspetto alla Juventus, è tutto vero con i bianconeri. Quello che è cambiato rispetto a qualche tempo fa è che mentre il Psg ha preferito defilarsi, la Juventus ha fatto questo salto in avanti e ha fatto sapere a Raiola di essere disponibile a trattare. Detto questo, è presto per dire oggi se andrà via. Tutto dipende da Donnarumma, magari può dire ‘no, voglio rimanere’,. Ad oggi comunque non è successo. Diciamo che se fino a due settimane fa ritenevo impossibile la sua partenza dal Milan, ora dico che è improbabile”.

Di chi è la colpa di questa situazione intorno a Donnarumma?

“Se a due mesi dalla scadenza sei in questa situazione, la colpa non può non essere della dirigenza. Poi ci sono delle attenuanti perché è cambiato tanto nel Milan”.

Sul logo dell’Inter

“A me non dispiace. Se potessi scegliere rimarrei con il tradizionale, ma capisco che si va verso un modernismo grafico. Un nuovo logo comunque deve essere semplice e rispettoso della storia: per me questi due elementi ci sono”.