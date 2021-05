tmw radio Tricella: "Milan, Champions meritata. Ora mandi via chi non vuole rimanere"

A parlare del campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Roberto Tricella.

Che ne pensa dello sfogo di Juric post-Napoli?

"Poteva evitare il giornalista quella domanda all'inizio. Lui poi ha esagerato nella risposta. Ho visto le prestazioni del Verona ultimamente, le ha sempre fatte. Il gol preso dal Napoli è incredibile".

Milan, qualificazione Champions centrata. Tanto merito di Pioli?

"Il Milan ha meritato. E' stato primo, poi secondo in classifica. Nelle 38 partite se l'è meritato. La grande opportunità sprecata è quella del Napoli, con la Juventus che salva relativamente la stagione. Nel Milan mi sorprende una cosa. Tutti parlano bene della società, cosa che non accade per l'Inter. L'unico modo che aveva il Milan contro l'Atalanta per fare risultato era giocare come ha fatto, tutti dietro e ripartenza. Il Milan, una volta tanto, si è difeso bene".

Cosa deve fare e non fare per il prossimo anno il Milan?

"Far andar via chi vuole andare via, non trattenere a tutti costi chi vuole andarsene. E poi parlare chiaro alla tifoseria. Se vuole puntare su altri giovani di livello, si può fare così. Le basi per fare un buon campionato ci sono".