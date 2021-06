tmw radio Valentini: "Italia, è il trionfo del collettivo. Verratti alternativa a Jorginho"

L'ex dirigente Figc Antonello Valentini a TMW Radio, durante Maracanà, dell'ennesima vittoria dell'Italia a Euro 2020.

Bella prova anche contro la Svizzera della Nazionale:

"Credo che sia successo poche volte che una Nazionale giocasse come una squadra di club. E' il trionfo del collettivo. Quello che mi piace di più poi è la capacità propositiva di questa squadra, che non va mai al risparmio. La vittoria è benzina per questa squadra. Abbiamo riscoperto giocatori di primo livello, dove nessuno è riserva. Mancini ora avrà modo di far tirare fiato ad alcuni, ma non ci sono gelosie in questo gruppo. Tutti sanno che sono utili. Mancini sta gestendo con grande acume questa Nazionale".

Con questo Locatelli ora come si fa con Verratti?

"Verratti lo vedo più come un'alternativa a Jorginho che a Locatelli. Mancini deve avere l'abilità di rendere tutti protagonisti e partecipi di questo torneo. Arriveranno gli scogli più duri ora".