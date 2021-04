tmw radio Vignola: "Torino-Juve, derby pericoloso. Pirlo rischia dopo il ko in Champions"

A TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di Torino-Juventus è intervenuto l'ex calciatore Beniamino Vignola.

Derby, quale il primo pensiero?

"Nei miei anni era molto sentito in città, era un calcio romantico e più sentimentale. Ci si conosceva ma per una settimana, se ci si incrociava, quasi non ci si salutava. Mi ricordo una doppietta di Platini, ma in generale ricordo un derby sempre sentito".

Quale il giocatore più duro affrontato del Torino?

"Il Toro era molto sanguigno e aggressivo, avevano tanti giocatori di grande dinamismo. Ma anche noi avevamo tanti giocatori che non si tiravano indietro".

Le sensazioni per questo derby?

"E' un derby di minor prestigio. Entrambe stanno soffrendo, chi più chi meno. Negli ultimi derby il fascino è venuto meno per la superiorità netta della Juve. Stavolta però è importante per entrambe. Il Toro deve uscire dalla zona retrocessione, la Juve deve recuperare ancora dall'uscita in Champions. Mi auguro che sia una bella partita".

Pirlo va confermato?

"Abbiamo visto la storia degli ultimi due allenatori, andati via dopo una cocente eliminazione in Champions. Pirlo rischia, sono stati fatti investimenti per la coppa. Pirlo si deve prendere le responsabilità, come tutti. Credo che a fine anno si riuniranno e decideranno".