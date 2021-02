tmw Udinese, Molina verso la convocazione in Nazionale Argentina

vedi letture

Nahuel Molina brilla a Udine. Arrivato quasi nell’ombra il difensore ha conquistato tutti gli addetti ai lavori in poco tempo. E a breve conquisterà anche la convocazione con la Nazionale Argentina per gli impegni del 26 e 30 marzo 2021. Walter Samuel, occhio vigile della Selecion, è segnalato in Italia e ha speso parole di elogio importanti per Molina. Sorride l’Udinese che vede ripagato l’investimento. E scalpita Molina, che brucia le tappe...