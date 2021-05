Tokyo 2020, Elia Viviani e Jessica Rossi saranno i portabandiera dell'Italia

Saranno il ciclista Elia Viviani e la tiratrice a volo Jessica Rossi i portabandiera dell'Italia all'Olimpiade di Tokyo 2020 in programma dal 23 luglio all'8 agosto in Giappone. Lo ha annunciato ai membri di Giunta il presidente del Coni, Giovanni Malagò. La scelta è caduta su una coppia di campioni olimpici. Il doppio alfiere è un'assoluta novità in linea peraltro con le indicazioni del Cio per la parità di genere.