Torino al lavoro dopo la salvezza raggiunta: differenziato per Gojak, personalizzato per Murru

Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, in vista dell’ultima giornata di campionato contro il Benevento (calcio d’inizio domenica alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino). Dopo l’attivazione muscolare con torelli - si legge nella nota ufficiale del club - Davide Nicola ha diretto una seduta tecnico-tattica. Lavoro differenziato per Gojak, personalizzato per Murru. Domani in calendario una sessione di allenamento.