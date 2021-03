Torino, ripresa la preparazione al Filadelfia. Ancora assente il difensore Nkoulou

vedi letture

Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare - riporta la nota ufficiale del club - Davide Nicola ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema, movimenti sul possesso palla e partita a metà campo, con minutaggio ridotto. A chiudere il programma odierno lavoro sulla parte atletica, a secco. In assenza degli otto granata convocati nelle rispettive nazionali aggregati in prima squadra alcuni elementi della formazione Primavera. Domani in calendario doppia sessione di allenamento.

Da segnalare l'assenza di Nkoulou, sempre positivo al Covid.