Torino, ripresa la preparazione in vista del derby con la Juve. Le immagini dal Filadelfia

Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, in vista del derby di sabato 3 aprile (calcio d’inizio alle ore 18 all’Olimpico Grande Torino). Dopo l’attivazione muscolare in palestra - riporta la nota ufficiale del club - Davide Nicola ha diretto un programma tecnico-tattico. Domani in calendario una sessione di allenamento. Di seguito le immagini della seduta dai profili social del club: