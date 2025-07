Torino arrivato in ritiro: tra i convocati di Baroni ci sono anche i nuovi Anjorin e Ismajli

Il Torino è da poco arrivato a Prato allo Stelvio, sede del ritiro fino al 26 luglio, come raccolto da TMW. Il nuovo allenatore Marco Baroni ha comunicato anche l'elenco dei calciatori convocati per le sedute che si svolgeranno in Trentino-Alto Adige. Spicca sicuramente il ritorno di Ducan Zapata, oltre agli innesti dei nuovi Anjorin e Ismajli. Di seguito la lista completa:

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari, Popa

Difensori: Bianay-Balcot, Biraghi, Coco, Dembele, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Mullen, N'Guessan, Pedersen, Walukiewicz

Centrocampisti: Anjorin, Cacciamani, Casadei, Ciammaglichella, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Adams, Gabellini, Sanabria, Zapata.

Da domani inizieranno le sedute, che inizieranno alle 10 di mattina e alle 17 di sera. Baroni viene da un'esperienza alla Lazio in cui ha fatto molto bene durante la prima parte di stagione, ma ha avuto un calo importante nel finale e alla fine è finito fuori dalle posizioni di classifica che consentivano di disputare le coppe europee. Un rendimento che gli è costato la panchina. Adesso ha sicuramente tanta voglia di rimettersi in gioco e di ripartire per provare a portare i granata a traguardi da tempo ambiti, ma solo sfiorati con Juric. Il clima di contestazione contro il presidente Urbano Cairo non aiuta, ma i presupposti per fare bene non mancano.