Torino, sold out per la Roma ma c'è aria di contestazione da parte dei tifosi

Oltre 23mila spettatori previsti, tifosi delusi per l'annata

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Il campionato del Torino si concluderà con un'altra cornice delle grandi occasioni. Il club di via Viotti infatti ha annunciato di avere superato quota 23mila spettatori per la sfida di domenica sera contro la Roma, con lo stadio Olimpico Grande Torino che viaggia spedito verso il sold-out. E ci saranno anche tanti giovanissimi, "con oltre 4.000 biglietti acquistati con la promozione Under rivolta ai minori di 30, 20 e 10 anni" fa sapere la società attraverso una nota ufficiale.

Sui social però si respira aria di contestazione tra la tifoseria, al termine di un'annata deludente. Nelle ultime otto gare infatti è stata conquistata una sola vittoria e nelle ultime quattro partite sono arrivate tre sconfitte. (ANSA).