Torino, vittoria e non solo. Giampaolo sorride per il recupero di Ansaldi: oggi seduta in gruppo

Ripresa della preparazione per il Torino, dopo la vittoria in trasferta contro il Parma, in vista del match casalingo di mercoledì contro l’Hellas Verona (calcio d’inizio alle ore 15). Come di consueto il giorno dopo la partita - riporta la nota ufficiale del club - Marco Giampaolo ha suddiviso in due il gruppo: programma defaticante per i calciatori reduci dalla vittoria contro il Parma, sessione tecnico-tattica per gli altri elementi a disposizione. Cristian Ansaldi ha svolto l’intero allenamento insieme ai compagni, mentre Alessandro Buongiorno ha seguito una tabella personale di lavoro per un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. Domani in calendario una sessione tecnico-tattica.