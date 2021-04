Toro, Nicola twitta il tema del giovane Luca: "Il Torino è della gente"

Un tema sull’Olimpico di Torino e quindi anche sull’importanza del Toro per la città e per la sua vita. È quello, firmato dal giovane Luca, che Davide Nicola, tecnico granata, ha voluto pubblicare su Twitter: “Caro Luca, grazie per averci ricordato una volta in più quanto grande sia l’orgoglio di rappresentare questo Club. Noi siamo gli interpreti, ma il Torino è della gente. Il Torino sei tu”.