Tragica notizia all'Hellas Verona, morta la moglie del preparatore dei portieri Benussi

Sono ore di lutto nel mondo dell'Hellas Verona, che piange il profondo lutto per uno dei suoi protagonisti, l'ex portiere Francesco Benussi che fa attualmente parte dello staff tecnico della società scaligera, con il ruolo di preparatore dei portieri per la squadra Primavera.

A dare la triste notizia, lo stesso Hellas Verona, tramite una nota stampa, nella quale si legge: "Il Presidente Esecutivo Italo Zanzi, il Direttore Sportivo Sean Sogliano, il Responsabile del Settore Giovanile Massimo Margiotta e tutta la famiglia dell'Hellas Verona si stringono attorno a quella di mister Francesco Benussi, Preparatore dei Portieri della formazione Primavera, per la scomparsa della moglie Laura".

Il messaggio del Verona si conclude poi con una dedica e un pensiero speciale per Benussi e i suoi familiari: "A Francesco, alle figlie Camilla e Carlotta, e a tutta la sua famiglia va il più sincero abbraccio e la più forte vicinanza da parte di tutta la società, di tutti gli staff tecnici e di tutte le squadre".