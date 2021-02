Udinese, buone notizie per Gotti: Samir di nuovo in gruppo. Contro la Fiorentina ci sarà

Buone notizie per Luca Gotti in vista della sfida dell'Udinese contro la Fiorentina in programma per domenica: Samir è infatti tornato in gruppo. Dopo il riposo di ieri, ritorno al lavoro per i bianconeri a ranghi completi. La squadra, infatti, ha sostenuto una doppia seduta di allenamento, lavorando al mattino a gruppi in palestra e uscendo sui campi del Bruseschi nel pomeriggio. Il programma pomeridiano è stato scandito da una prima parte di lavoro atletico seguita da esercitazioni tecniche e partitine a campo ridotto.