Udinese, fissate le prime due amichevoli estive: il 31 luglio sfida al Lens

Doppia amichevole estiva fissata per l'Udinese, che ha annunciato le due sfide con un comunicato sul sito ufficiale: "Calendarizzati i primi due test amichevoli della stagione 2021/2022: la prima uscita stagionale dei bianconeri sarà sabato prossimo, 17 luglio, a Manzano (UD) contro l’Nd Bilje, formazione di seconda serie slovena. La sfida si disputerà a porte chiuse con calcio di inizio alle ore 17 e, sarà, come sempre, possibile seguirla, in diretta e in esclusiva, su Udinese Tv, canale 110 del digitale terrestre in FVG e Veneto oltre che ovunque grazie allo streaming sul sito www.udinesetv.it . Fissato, inoltre, anche un secondo match a chiusura del periodo di ritiro austriaco di St. Veit. La squadra di mister Gotti, infatti, sarà protagonista di un’amichevole di livello internazionale sabato 31 luglio alle ore 18 quando affronterà il Lens, squadra rivelazione della scorsa Ligue 1 conclusa al settimo posto in classifica e nelle cui fila milita l’ex bianconero Seko Fofana. La sfida si disputerà allo stadio “Bollaert – Delelis” di Lens e sarà un remake della doppia sfida - vinta dall’Udinese - nei sedicesimi della Coppa Uefa 2005/2006 (successo per 3-0 all’andata a Udine, ko indolore in Francia per 1-0 al ritorno). Seguiranno aggiornamenti su ulteriori partite amichevoli da programmare".