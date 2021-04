Udinese, Nuytinck è tornato in gruppo. Primo allenamento dopo il ko al crociato per Jajalo

vedi letture

Allenamento pomeridiano per l'Udinese sui campi del Bruseschi, con la squadra che si è concentrata prevalentemente su esercitazioni tecniche. Regolarmente in gruppo Bram Nuytinck, che ha svolto l'intera seduta assieme ai compagni. Primo allenamento individuale all'aperto per Mato Jajalo, per lui prima seduta dopo il ko per l'infortunio al crociato sinistro.